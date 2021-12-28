Çin'den Viyana müzakereleri ile ilgili açıklama

İran nükleer müzakerelerinin 8. turu dün itibariyle başladı.

Toplantıda hazır bulunan Çinli başmüzakereci ve ülkenin Viyana’daki BM ve diğer uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, İran nükleer anlaşmasına ilişkin tarafların Noel tatili sırasında 8. tur müzakereyi başlatmasının, müzakerelere yeniden başlanması gerektiği konusundaki aciliyet duygusunu yansıttığını belirtti.

Wang Qun, yedinci tur müzakerelerdeki farklı yorumlara rağmen, Çin'in de katılımcıların çoğu gibi müzakerelerin olumlu sonuçlar elde ettiğine inandığına dikkat çekti.

Wang, “Taraflar, nükleer konularda yeni bir 'ortak metin' ve yaptırımların kaldırılması konusunda 'ortak bir anlayış' oluşturdular ve müzakerelerin sekizinci turunda bu kilit konuya odaklanma konusunda anlaştılar. Bu konsensüsler, son müzakere turu için sağlam bir temel hazırladı.” ifadelerini kullandı.

Wang Qun, ilgili tarafların oluşan fikir birliğine odaklanması ve bu temelde fikir birliğini genişletmek için çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Çinli diplomat şunları ekledi:

“Fikir ayrılıklarını düzgün bir şekilde ele almalıyız. İran nükleer sorunu ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda, ilgili taraflar sadece kendi çıkarlarını düşünerek, pragmatizm ve çifte standart uygulamamalı ve keyfi yaptırım tehdidinde bulunmamalı, özellikle müzakere sırasında İran’a yeni yaptırım getirilmemeli. İlgili tarafların mevcut müzakere eğilimini ve havasını koruyarak, müzakerelerde paket planına bir an önce varılmasını hızlandırmak üzere somut adımlar atmalarını bekliyoruz.”

Wang son olarak, Çin’in müzakere sürecini kararlılıkla desteklediğini, yeni tur müzakerelere yapıcı bir şekilde katılacağını ve diğer taraflarla beraber müzakerede netice alınmasını hızlandırmak için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: CRİ Türkçe