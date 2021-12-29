ABD'den Viyana müzakereleri ile ilgili açıklama

Sputnik'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Viyana görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.

İran'ın görüşmelerin son turuna 'ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğunu da belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.