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29 Ara 2021 08:45

ABD'den Viyana müzakereleri ile ilgili açıklama

ABD'den Viyana müzakereleri ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İran’la Viyana görüşmelerin son turunda bazı ilerlemeler olduğunu, ancak esaslı bir yorum yapmak için 'henüz çok erken' olduğunu söyledi.

Sputnik'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Viyana görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.

İran'ın görüşmelerin son turuna 'ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğunu da belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.

News Code 1899487
https://tr.mehrnews.com/news/1899487/

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