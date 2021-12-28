İranlı Başmüzakereci: Görüşmeleri ilerletmek için hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün gece Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması, karşı taraftan yeterli ve nesnel garantilerin sağlanması ve bu tedbirlerin doğrulanması gerektiğini vurguladı.

İranlı Başmüzakereci bir önceki turda kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunarak, “İran heyeti, ciddi etkileşim ve görüşmeleri ilerletmek için tamamen hazırdır” dedi.

Viyana görüşmelerinin sekizinci turu yaptırımların kaldırılması ve başta ABD Avrupa troykası olmak üzere tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gündemiyle dün Viyana'daki Coburg Oteli’nde başladı.