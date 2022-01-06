Türkiye'de yıllık enflasyon şimdiden yüzde 40'a ulaştı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yılbaşıyla birlikte gelen zamlara ilişkin olarak "Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve sigara zamları ocak ayı enflasyonuna doğrudan 5 puanlık etkide bulundu. Yıllık TÜFE artışı daha şimdiden yüzde 40'a ulaştı." dedi. Aktaş, söz konusu kalemlerde yapılan zamları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Elektriğe kademeli olarak yüzde 52 ile yüzde 127 oranlarında zam geldi. TÜİK’in zam oranı olarak yüzde 52’yi alması da doğru değil, yüzde 127’yi alması da. Tüketime bağlı ortalama bir oran alınacaktır. Biz hesaplamamızda bu oranı yüzde 75 dolayında varsaydık.

Konutlarda tüketilen doğalgaza yüzde 25 zam geldi.

Mevcut fiyatların ay sonuna kadar hiç değişmeyeceği varsayımına göre aralık ayına kıyasla benzin yüzde 20, motorin yüzde 21, otogaz ise yüzde 15 zam gördü.

Sigaraya yüzde 20-22 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İşte endeksteki ağırlıkları toplamı yüzde 12.7 olan bu altı kalemdeki zamlar TÜFE’ye 5 puana yakın bir etkide bulundu

Hani artık klasik hale geldi, hep aynı şekilde ifade ediyoruz; ocak ayı TÜFE artışının yaklaşık 5 puanı şimdiden cepte!

Ocak ayı artışının yüzde 5’te kalmasının hiç mümkün olmadığı da ortada. Öyle olacağını varsaysak bile yıllık TÜFE artışı şimdiden yüzde 40'ı aşmış durumda.

Bu hesaplamayı yaparken tabii ki geçen yılın ocak ayındaki yüzde 1.68’lik artışı dikkate alıyor ve söz konusu oranı yıllıktan düşüyoruz."