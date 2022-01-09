Ayetullah Hamanei ulusa sesleniş konuşması yapacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Kum halkının 9 Ocak 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıldönümü münasebetiyle canlı yayında İran halkına hitap edecek.

General Süleymani suikastı ile ilgili 51 kişi daha yaptırım listesine eklendi

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Maceracı ve Terör Eylemleriyle Mücadele " yasası uyarınca General Kasım Süleymani'ye karşı yapılan terör saldırısında dahli olan 51 kişi daha İran'ın yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, "ABD'nin bu terör eylemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmle mücadele azmini ve özellikle ABD destekli terör gruplarına karşı mücadele ve Şehit General Sülaymani'nin şanlı yolunu sürdürme konusundaki kararlılığını baltalamayacaktır." ifadesine yer verildi.

İran'da günlük vaka sayısı 3 haneli oldu

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 847'ye vaka sayısı ise 6 milyon 204 bin 925'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 889'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 50 bin 483'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran: Nükleer müzakerelerde ihtilaflar azalıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin ardından açıklamada bulundu.

Bakıri, görüşmelere ilişkin, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." ifadelerini kullandı.