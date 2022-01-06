İranlı Başmüzakereci, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, dün akşam basın mensuplarına yaptığı açıklamada Viyana'da yürütülen müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi.

Başmüzakereci Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan müzakereler kapsamında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere heyetleriyle ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin olumlu olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini aktaran Bakıri, müzakerelerin başarısının İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Bakıri, "Görüşmeler olumlu ve ilerliyor. Karşı tarafın yaptırımları kaldırmasındaki ciddiyeti ve İran'ın özellikle doğrulama ve garantiler konularında önerdiği mekanizmaları kabul etmesi, kısa sürede bir anlaşmaya varılmasına imkan sağlayacaktır." dedi.