Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede Tahran ve Aşkabat ilişkilerinin gelişme doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerde milletlerimizin yararına etkin ve faydalı adımlar atmakta kararlıyız” dedi.

Türkmenistan Devlet Başakanı ile Aşkabat'ta gerçekleşen ikili görüşmenin ve iki taraf arasındaki telefon görüşmelerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni bir sayfa açtığını belirten Reisi, “Bu görüşmelerde uygun kararlar alınarak, ulaştırma ve enerji alanı da dahil olmak üzere işbirliklerinin geliştirilmesinin önündeki engeller kaldırılmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin zemini kolaylaştırılmıştır” ifadesini kullandı.

Reisi, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin Tahran için özel önem taşıdığını dile getirerek, “İran ve Türkmenistan sadece iki komşu ülke değil, aynı zamanda birbiriyle köklü ve derin kültürel ve tarihi bağları var” ifalerinde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov ise Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Reisi’ye sundu.

İran’ın son birkaç ayda Türkmenistan ile ilişkileri geliştirme çabalarını takdir eden Serdar Berdimuhamedov, “İran ile başta gaz, ulaşım, ekonomi, ticaret ve kültürel işler olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız” dedi.