İran ve Türkmenistan ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir bu görüşmede, “İran ve Türkmenistan’ın başta petrol, enerji, demiryolu, deniz ve kara taşımacılığı, mühendislik hizmetlerinin ihracatı, sınır terminallerinde ihracat ve ithalatın kolaylaştırılması olmak üzere tüm alanlardaki ilişkileri geliştirilmelidir” dedi.

İran'nin iki ülke arasındaki kapasite, ihtiyaç ve imkânları belirleme konusundaki ciddi kararlılığını vurgulayan Muhbir, “Şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine rağmen, mevcut ticaret hacmi kabul edilebilir değil. İki ülke bu ilişkileri geliştirerek, bölgedeki diğer ülkeler için ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerde bir model olmalıdır” ifadesini kullandı.

İran ve Türmenistan’ın kültürel ve tarihi ortaklıklarına değinen Muhbir, “Tahran ve Aşkabat bölgesel transit ve ulaşımda birbirini tamamlayabilir” diye kaydetti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov da iki ülkenin tarihi ilişkilerine değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Türkmenistan’a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için büyük adımlar atıldı” dedi.

İran da dahil olmak üzere komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin Türkmenistan’ın dış politika önceliklerinden birisi olduğunu belirten Berdimuhamedov, iki ülke arasındaki ekonomik, endüstriyel, ticari, transit ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.