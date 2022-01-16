İran- Çin 25 yıllık anlaşması kazan- kazan yaklaşımı çerçevesinde olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan CGTN haber kanalına verdiği demeçte, Pekin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmede ortak hedeflerin gündemde olduğunu belirterek, “Bu görüşmede Tahran ve Pekin arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmaya başlanması, uluslararası ve bölgesel konular ve Viyana görüşmeleri ele alındı” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Viyana görüşmelerindeki aktif taraflarından biri, İran’ın barışçıl nükleer haklarını destekleyen ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çin temsilcisidir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “İki ülke arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği kazan-kazan yaklaşımı çerçevesinde olacak. Her iki ülkenin de çıkarına olan her şeyin anlaşmada yer aldığını düşünüyorum. Hem İran hem de Çin bundan faydalanacak” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu söyledi.