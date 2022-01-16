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16 Oca 2022 09:34

İran- Çin 25 yıllık anlaşması kazan- kazan yaklaşımı çerçevesinde olacak

İran- Çin 25 yıllık anlaşması kazan- kazan yaklaşımı çerçevesinde olacak

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik anlaşmasının iki ülkenin hlkının yaraına olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan CGTN haber kanalına verdiği demeçte, Pekin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmede ortak hedeflerin gündemde olduğunu belirterek, “Bu görüşmede Tahran ve Pekin arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmaya başlanması, uluslararası ve bölgesel konular ve Viyana görüşmeleri ele alındı” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Viyana görüşmelerindeki aktif taraflarından biri, İran’ın barışçıl nükleer haklarını destekleyen ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çin temsilcisidir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “İki ülke arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği kazan-kazan yaklaşımı çerçevesinde olacak. Her iki ülkenin de çıkarına olan her şeyin anlaşmada yer aldığını düşünüyorum. Hem İran  hem de Çin bundan faydalanacak” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu söyledi.

News Code 1899863
https://tr.mehrnews.com/news/1899863/

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