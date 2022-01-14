Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Çin'de

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetine icabetle dün Çin’e gitti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’e gelen Emir Abdullahiyan, Wuxi Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle görüşmede ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusunu ele alacaklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan’ın ziyaretine ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşması ve nükleer anlaşma konularının görüşüleceği ifade edilmişti.