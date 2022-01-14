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14 Oca 2022 16:18

Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, Wuxi Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle görüşmede ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusunu ele alacaklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan’ın ziyaretine ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşması ve nükleer anlaşma konularının görüşüleceği ifade edilmişti.

News Code 1899839
https://tr.mehrnews.com/news/1899839/

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