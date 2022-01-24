Libya Başbakanı: Seçimler için gerçek bir anayasaya ihtiyacımız var

Libya’nın başkenti Trablus’ta, Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi en-Nuveyri, Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Halifi ve başta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın katılımıyla Anayasayı Destekleme Konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Dibeybe, "Bugün karşılaştığımız sorun, gerçek bir anayasanın olmayışıdır. Vatanı, vatandaşı koruyacak ve seçimler için zemin oluşturacak bir anayasaya çok ihtiyacımız var." dedi. Dibeybe, Libyalı tüm tarafları, demokratik sürecin temeli olan seçimlere destek vermeye çağırdı.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi de üzerinde çalıştıkları unsurların dikkate alınmaması nedeniyle seçimlerin ertelendiğini söyledi.

Lafi bu unsurların başında tüm kanunların genel çerçevesini oluşturacak ve yetkileri belirleyecek referanduma götürülmüş anayasanın yer aldığını ifade etti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Kaynak: AA