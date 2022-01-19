İran ve Rusya ABD'nin tek taraflılık politikasını baltaladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyareti öncesinde yayınladığı mesajda, bu ziyaretin yeni başarılı deneyimler oluşmasının önünü açacağını bildirdi.

Şemhani'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ile Rusya'nın önemli bölgesel ve uluslararası meselelere ortak katılımı ABD'nin tek taraflılık politikasını baltalamıştır. İki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ilişkiler, yeni başarılı deneyimlerin temelini oluşturabilir." denildi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in davetine icabetle bu sabah Moskova’ya doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Reisi iki gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rus lideri Putin ile görüşecek.