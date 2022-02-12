Bahreyn'de hükümet karşıtı protestolar düzenlendi

Bahrain mirror'da yer alan bilgiye göre, Bahreyn halkı 14 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümü arifesinde bugün sokaklara indi.

Ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçlerinin bulunmasına rağmen sokaklara çıkan Bahreynliler ellerinde taşıdıkları pankartlarla Al Halife rejiminin baskıcı politikasına karşı olduklarını dile getirdi.

2011-2012 Bahreyn Ayaklanması, 14 Şubat 2011'de İslami Uyanış ya da bazı ülkelerin Arap Baharı olarak adlandırdığı olayların etkisiyle patlak veren halk isyanıdır. Halkın amacı ülkede eşitlik, adalet ve özgürlük getirmekti. Ancak Bahreyn yönetimi buna izin vermemiş ve şiddet ile ayaklanmayı bastırmaya çalışmıştır.