İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana'daki temasları başladı

Viyana görüşmeleri, diplomatların kendi ülkelerinde yürüttükleri danışmalar sonrasında bugün tekrar başladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, bugün geldiği Viyana'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün yaptığı açıklamada, "Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için azimle çaba göstereceğiz." demişti.

Viyana'da yapılan görüşmelere başkanlık yapan Avrupa Birliği, müzakerelerin yeniden başlayacağını Pazartesi günü açıkladı.

AB Siyasi Direktörü Enrique Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için 'uzlaşı ruhuna' ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mora "Arzu edilmeyen farklı eğilimler nükleer anlaşmaya zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı.