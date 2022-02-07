'İyi bir anlaşma için azimle çaba göstereceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. İki bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran-Finlandiya ilişkileri gayet sağlam

Emir Abdullahiyan, "Sayın Bakan Pekka Haavisto ile çeşitli konuları etraflıca görüştük. İran-Finlandiya ilişkileri gayet sağlam ve doğru yoldadır. Sayın Reisi hükümeti dengeli bir dış politikaya ve dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilere önem verir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi ile bir araya geldiğini açıklayan Emir Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Finlandiya'nın Afganistan'daki gelişmelere gösterdiği özenin farkındayız. Ayrıca Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini yine de vurguluyoruz. Yemen'deki kuşatmanın kaldırılmasını ve bölgeye barışın geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Karşılıklı görüşmelerin ikili ilişkilerin seviyesini yükseltmeye zemin hazırlamasını temenni ediyoruz, Avrupa'yı sadece nükleer anlaşmadaki üç ülkede (Fransa, İngiltere ve Almanya) görmüyoruz. Bu üç ülke ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyor ve diğer ülkelere önem veriyoruz."

8'inci tur Viyana müzakereleri

Emir Abdullahiyan 8'inci tur Viyana müzakerelerine dair yöneltilen bir soruya, "Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması alanındaki taleplerimizin bir kısmı henüz dikkate alınmadı. Baş müzakereci Ali Bakıri ve meslektaşları önümüzdeki günlerde Viyana’da üzerinde anlaşmaya varılacak metnin üzerinde çalışacak. Bu metin, çeşitli taraflarin nükleer anlaşmaya geri dönüşü ve taahhütlerine bağlığını kapsıyor. Umarım bu aşamada nihai bir anlaşmaya yaklaşırız, önümüzdeki günlerde iyi bir anlaşmaya varabilmek üç Avrupa ülkesi ile ABD'nin iyi niyet ve davranışlarına bağlıdır." yanıtını verdi.

'İyi bir anlaşma için azimle çaba göstereceğiz'

İranlı bakan ayrıca, "Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için azimle çaba göstereceğiz." diye konuştu.