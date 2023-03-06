Suudilerden Yemen'in Saada vilayetine saldırı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri Saada vilayetinde saldırı düzenledi.

Saldırıda bir Yemenli sivil şehit olurken iki kişi de yaralandı.

Yemenli bir askeri kaynak da Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin son birkaç saat içinde Yemen'in batısındaki Hudeyde'de ateşkesi 56 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim 2022’de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.