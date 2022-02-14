İşgal güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Tepkilere kulak asmayan işgalci İsrail güçleri Filistin'de zulüm yapmaya devam ediyor.
İşgal güçleri Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında siyonist İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.
İşgalci İsrail güçleri, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti.
Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile siyonist İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Kaynak: Milli Gazete
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