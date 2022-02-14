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14 Şub 2022 09:50

İşgal güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İşgal güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskın düzenledi. Baskın sırasında bir Filistinli genci şehit etti.

Tepkilere kulak asmayan işgalci İsrail güçleri Filistin'de zulüm yapmaya devam ediyor.

İşgal güçleri Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında siyonist İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

İşgalci İsrail güçleri, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti.

Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile siyonist İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1900464
https://tr.mehrnews.com/news/1900464/

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