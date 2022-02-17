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17 Şub 2022 10:15

İranlı Başmüzakereci, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İranlı Başmüzakereci, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla devam eden Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." dedi.

Nihai anlaşma için müzakere ortaklarının gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Uzlaşmazlıktan kaçınmalı ve son 4 yıldan ders almalılar. Onlar için ciddi kararlar alma zamanı geldi." dedi.

Viyana görüşmeleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

News Code 1900514
https://tr.mehrnews.com/news/1900514/

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