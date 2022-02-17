İranlı Başmüzakereci, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." dedi.

Nihai anlaşma için müzakere ortaklarının gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Uzlaşmazlıktan kaçınmalı ve son 4 yıldan ders almalılar. Onlar için ciddi kararlar alma zamanı geldi." dedi.

Viyana görüşmeleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.