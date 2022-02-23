Reisi, Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüştü.

Bu görüşmede Reisi, Maskat’a daveti için Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur’a teşekkür etti ve “Hiç kuşkusuz ülkeler arası etkileşim İran-Umman ilişkilerinin güçlendirilmesi ile birlikte bölgesel ve uluslararası sorunların çözülmesinde etkili olabilir.” dedi.

Umman hükümetinin tutumunun bölgedeki bazı ülkelerin davranışlarından ciddi şekilde farklı olduğuna dikkat çeken Reisi, “Umman'ın Filistin, Yemen ve bölgesel konulara olan ilgisi çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Umman ile iyi ilişkilere sahibiz. Ancak ekonomik ve ticaret alanında gelişme imkanları var. Bu bağlamda iki ülke kapasiteleri kullanılabilir.” açıklamasını yaptı.

Reisi, dış politikada İran’ın önceliğinin Umman başta olmak üzere diğer dost ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

