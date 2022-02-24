Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüştü.

Bu görüşmede Reisi, Maskat’a daveti için Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur’a teşekkür etti ve “Hiç kuşkusuz ülkeler arası etkileşim İran-Umman ilişkilerinin güçlendirilmesi ile birlikte bölgesel ve uluslararası sorunların çözülmesinde etkili olabilir.” dedi.

Umman hükümetinin tutumunun bölgedeki bazı ülkelerin davranışlarından ciddi şekilde farklı olduğuna dikkat çeken Reisi, “Umman'ın Filistin, Yemen ve bölgesel konulara olan ilgisi çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Umman ile iyi ilişkilere sahibiz. Ancak ekonomik ve ticaret alanında gelişme imkanları var. Bu bağlamda iki ülke kapasiteleri kullanılabilir.” açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Tahran'da Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüştü.

Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan, “Son aylarda ekonomik ve ticari işbirliği alanında çok ilerleme kaydettik, ancak iki ülkenin kapasiteleri göz önüne alındığında, bu ticari ilişki hacmini asla yeterli görmüyoruz ve ilişkileri daha da geliştirmek için çaba göstermemiz konusunda mutabık aklıyoruz” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman Sultanı tarafından Maskat’ı ziyaret etmeye davet edildi. Bu ziyaretin en kısa sürede gerçekleştirilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak, “Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi ve bugün Umman Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ve Viyana görüşmelerini ele aldık. Viyana'da birkaç ama çok önemli konu kaldı. Viyana görüşmelerinde hiçbir koşulda İran’ın kırmızı çizgilerini aşmayacağız ve bu konudaki kararlılığımızı göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi Doha ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Reisi, “Doha ziyareti komşuluk politikası doğrultusunda ve ‘komşularla karşılıklı güven ve işbirliğini artırmak’ ve ‘İran’ın bölge ekonomisindeki payı’ olmak üzere iki ana hedefler gerçekleştirildi” dedi.

Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmelere değinen Reisi, “Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik, enerji, kültürel ve özellikle yatırım konuları ele alındı” ifadesini kullandı.

Reisi, “Doha’da yürürlüğe girmesi gereken 14 işbirliği anlaşma imzalandı. Katarlı üst düzey yetkililer ayrıca Katar Emiri'nin bu anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının derhal takip edilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.” ifadelerinde bulundu.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sırasındaki görüşmelerine dikkat çeken Reisi, “Bu görüşmelerde ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılabilecel işbirliği ele alındı” dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 227 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 340 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 726’ya vaka sayısı ise 6 milyon 998 bin 975’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 984’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 561 bin 736’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.