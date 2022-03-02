İran'ın ana stratejisi yaptırım araçlarını etkisiz hale getirmektir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İslami Şura Meclisi üyeleri ile yaptığı görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Henüz üzerinde anlaşmaya varılamayan görüşmelerde kalan bir takım sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şemhani, “ABD’nin ve Avrupa’nın eylemsizliğinden kaynaklanan acı deneyimler, güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmanın oluşması için gereken gerekssinimlerin sağlanmasını kaçınılmaz kılmıştır” dedi.

Şemhani, “İran’ın ana stratejisi, yaptırımların kaldırmaya çalışmanın yanında yaptırım araçlarını etkisiz hale getirecek mekanizmalar oluşturmaya odaklanmaktır ve bu bağlamda iyi adımlar atılmıştır” ifadesini kullandı.

İran’ın, uygulanan zalimce ekonomik yaptırımlardan dolayı yaşanan sorunlardan geçtiğini belirten Şemhani, İran müzakere heyetinin, bir sonuç elde edilene kadar ülkenin nükleer anlaşmada kaybedilen haklarını geri kazanmak için etkin çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.