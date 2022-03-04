ABD, Ukrayna'da yaşananların ana sorumlusudur

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi,

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Meb’as Bayramı’nda yaptığı konuşmasında değinerek, “Günümüzde modern bir cehalet ile karşı karşıyayız. ABD mafya rejiminin bu modern cehaletin sembolü olduğuna ve kriz yapıcı ve kriz yaşayan bir rejim olduğuna şüphe yoktur” dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “ABD, zamanımızın en büyük teröristi olan Siyonist Rejimin destekleyicisi ve bölgedeki tüm savaşların suçlusudur. Kendileri de bunu kabul etmişlerdir. ABD mafya rejimi tüm krizlerin üreticisidir” ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ukrayna’daki gelişmelere dikkat çeken Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Ukrayna’da yaşananların arkasında da ABD yatmaktadır. ABD, Ukrayna’yı kendi hırslarını kurbanı etmiştir. İran’ın bu konudaki tutumu açıktır ve her yerde savaşa, sivillerin öldürülmesine ve ülkelerin alt yapısına zarar verilmesine karşı olduğunu ilan etmiştir. Ukrayna’daki kriz ABD’nin çifte standartlarından kaynaklanoyor. Elbette bunun yolu direniştir ve yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.