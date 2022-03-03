  1. Kültür
3 Mar 2022 17:47

Putin'in balmumu heykeline de yaptırım uygulandı

Putin'in balmumu heykeline de yaptırım uygulandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı. Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi. Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, “Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Global

News Code 1900828
https://tr.mehrnews.com/news/1900828/

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