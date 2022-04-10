Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Gol Ramiyan, 120 metre derinliğiyle dünyanın en derin soğuk pınarlarından biridir.

Gol Ramiyan gölü olarak da bilinen Gol Ramiyan İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde yer almaktadır.

Gülistan eyaletinin Ramiyan ilçesinin doğal cazibelerinen birini oluşturan Gol Ramiyan, yakın ve uzak şehirlerde yaşayan vatandaşların tatil geçirmeleri için güzel bir yerdir.

Koyu yeşil ve göz alıcı bir renge sahip olması onu bu bölgedeki pınarlar arasında ünlü yapmıştır.

Gol Ramiyan Pınarı 2016 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.