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10 Nis 2022 18:57

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Gol Ramyan gölü olarak da bilinen Gol Ramiyan Pınarı Gülistan eyaletinin doğal cazibe merkezlerinden biridir.

Gol Ramiyan, 120 metre derinliğiyle dünyanın en derin soğuk pınarlarından biridir.

Gol Ramiyan gölü olarak da bilinen Gol Ramiyan İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde yer almaktadır.

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Gülistan eyaletinin Ramiyan ilçesinin doğal cazibelerinen birini oluşturan Gol Ramiyan, yakın ve uzak şehirlerde yaşayan vatandaşların tatil geçirmeleri için güzel bir yerdir.

Koyu yeşil ve göz alıcı bir renge sahip olması onu bu bölgedeki pınarlar arasında ünlü yapmıştır.

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Gol Ramiyan Pınarı 2016 yılında  İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

Dünyanın en derin soğuk pınarı; Gol Ramiyan

News Code 1901435
https://tr.mehrnews.com/news/1901435/

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