Tahran'dan Arap Birliği dışişleri bakanlarının İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanlarının iddialarını reddederek, İran’a yönelik iddiaların devam etmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Said Hatipzade, bu tür sonuçsuz eylemleri bu ülkelerin İran'la son birkaç aydaki bölgesel etkileşim ve diplomasi hareketlerine aykırı olarak nitelendirdi.

Hatipzade, müdahaleci ülkelerin özellikle Yemen'de ve Batı Asya ve Kuzey Afrika’da gerilim yaratma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ülkelerin İran'ın başkalarının içişlerine müdahale ettiğine dair asılsız iddialarını reddetti.

Bu tür tekrarlanan açıklamaların yayınlanmasını, İran'ın komşularıyla ilişkilerinin güçlendirilmesine engel olarak nitelendiren Hatipzade, İran’ın komşularını diyaloga davet etme ve diplomatik kanallar aracılığıyla yanlış anlamaları çözme konusundaki sabit tutumunu bir kez daha teyit etti.