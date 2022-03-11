ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı

Sputnik'e göre, Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ticaret yapmasının zorlaştırılacağını belirterek, "Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" diye konuştu.

Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeyeceklerini ifade eden Biden, olası bir Nato-Rus savaşının 3. Dünya Savaşı'na neden olacağını söyledi.

Rusya'dan, alkol ve deniz mahsulleri ithalatının durdurulduğunu aktaran Biden, "Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi" dedi.