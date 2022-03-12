Ukrayna'nın askeri altyapısına ait yaklaşık 3 bin 500 hedefi imha ettik

Harekata ilişkin son bilgileri paylaşmak üzere bir kez daha kameraların karşısına geçen Konaşenkov, "Harekat boyunca Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 3 bin 491 unsur imha edildi. 123 İHA, 1127 tank ve muhtelif zırhlı araç, 115 çok namlulu roketatar sistemi, 934 özel askeri araç, 423 topçu silahı ve havan mermisi devre dışı bırakıldı" dedi.

Konaşenkov, son 24 saat içinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin 2'si Bayraktar TB-2 olmak üzere 5 İHA'yı ve 1 Toçka-U taktik füzesini havada vurduğunu belirtti.

Rusya ordusunun 21 km daha derine inerek Novodonetskoye, Novomayorskoye, Pavlovka yerleşimlerine kadar ilerlediğini ve taarruza Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi birlikleriyle geniş bir cephede sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, DHC güçlerinin Rusya'nın ateş desteğiyle Valerianovka ve Zeleniy Gay yerleşimlerini ele geçirdiğini ve Novoadveevka'yı güney ve doğudan bloke ettiğini bildirdi.

Konaşenkov, LHC güçlerinin ise 6 km ilerleyerek Surovtsevka, Şedrişevo, Jitlovka yerleşimlerini ele geçirdiğini ve Rubejnoye'yi bloke ettiğini söyledi.

Kaynak: Sputnik