Aliyev'den Nevruz için Reisi'ye tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev'in kaleme aldığı mesajda, "Nevruz Bayramı münasebetiyle sizi ve tüm İran halkını şahsım ve Azerbaycan halkı adına tebrik ediyorum." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ve İran arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çalışmaların devam edeceğine inandıklarını ifade eden Aliyev, tüm İran halkına huzur, barış, esenlik ve başarılar diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Nevruz Bayramı vesilesiyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a tebrik mesajı yollamıştı.