Kimse Filistin davası üzerinde İsrail apartheid rejimiyle uzlaşamaz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’da bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’nda İran İslam Cumhuriyeti’ni temsil etmekten memnuniyet duyuyorum.

Filistin İslam dünyasının ana önceliğidir ve olacaktır. Hiç kimse bu dava üzerinde İsrail apartheid rejimiyle uzlaşamaz.

Yemen’den Afganistan'a, İslam dünyasının birliği krizleri çözmenin anahtarıdır.”