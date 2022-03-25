İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 530 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 917'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 147 bin 407'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 707'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 846 bin 230'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.