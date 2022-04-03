İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 38 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 275 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 315’e, vaka sayısı ise 7 milyon 167 bin 646’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 667’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 886 bin 942’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.