İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 451'e, vaka sayısı ise 7 milyon 180 bin 8’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 483’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 900 bin 97'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.