  1. Toplum
6 Nis 2022 13:43

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve  4 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 451'e, vaka sayısı ise 7 milyon 180 bin 8’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 483’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 900 bin 97'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901359
https://tr.mehrnews.com/news/1901359/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler