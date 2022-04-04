İran'dan "Yemen" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Al Masirah TV kanalına verdiği demeçte, “Tahran, Yemen halkının sesini Birleşmiş Milletler ve bölgedeki ortakları aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor” dedi.

Hatipzade, “Yemen’deki ateşkesi ve yaptırımların tamamen kaldırılması için alan sağlanması ve siyasi çözümün gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Yemen'de iki aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemenli tarafların hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler iki aylık ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.