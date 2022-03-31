Yeni yaptırımlar ABD’nin kötü niyetli olduğunu gösteriyor

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, bir İranlı şahıs ile birkaç kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

ABD hükümeti, yeni yaptırımların İran'ın 13 Mart günü aslında Siyonist bir casusluk bölgesi olan Irak'ın Erbil kentine düzenlediği füze saldırısının ardından uygulandığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin İran’a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Hatipzade, yeni yaptırımların ABD hükümetinin İran halkına karşı kötü niyetli olduğunun bir işareti olduğunu ifade ederek, “Mevcut ABD hükümetinin iddialarının aksine Washington, İran halkına karşı baskı yapmak ve asılsız suçlamalarda bulunmak için her fırsatı değerlendiriyor.” dedi.

İranlı sözcü, “ABD, İran’la yapılan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu iddia ederken, anlaşmanın temel ilkesini ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmeye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.