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16 Nis 2022 09:58

Yemen Ensarullah Hareketi'nden Mescid-i Aksa baskınına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi'nden Mescid-i Aksa baskınına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Siyonist Rejim’in dün Mescid-i Aksa’daki namaz kılanlara düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi yayınladığı bir bildiride Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa’daki namaz kılanlara düzenlediği vahşice saldırılarına tepki gösterdi.

Ensarullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Filistinli namaz kılanlara saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya saygısızlığını kınıyoruz. İsrail’in zorbalıklarına karşı kahramanca tepkileri için Filistin halkını övüyoruz.

İşgal altındaki Filistin’deki gelişmelere Arap ve İslam milletlerinin Filistin halkının istikrarını desteklemeleri için ciddi adımlar atmalarını gerektirir.

Filistin’deki son gelişmeler, düşmanın küstahlığına karşı Filistin halkının yanında olmayı ve hain rejimlere karşı durmayı zorunlu kılıyor.”

News Code 1901543
https://tr.mehrnews.com/news/1901543/

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