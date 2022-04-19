Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret Tahran'da protesto edildi

Bir grup İranlı öğrenci, Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti protesto etmek için Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği önünde toplandı.

Mitinge katılan İranlı öğrenciler ellerinde el yazısı notlar tutarak Kuran-ı Kerim'i yakma faillerinin cezalandırılmasını talep etti.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsveç'in Linköping kentinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan hakarete tepki göstererek, “İran, Kur’an-ı Kerim’in İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında ifade özgürlüğü bahanesiyle Danimarkalı ırkçı ve aşırılık yanlısı bir unsur tarafından yakılmasını şiddetle kınıyor.” demişti.