  1. İran
19 Nis 2022 21:24

Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret Tahran'da protesto edildi

Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret Tahran'da protesto edildi

İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin Kur'an-ı Kerimi yakma eylemi Tahran'da protesto edildi.

Bir grup İranlı öğrenci, Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti protesto etmek için Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği önünde toplandı.

Mitinge katılan İranlı öğrenciler ellerinde el yazısı notlar tutarak Kuran-ı Kerim'i yakma faillerinin cezalandırılmasını talep etti.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsveç'in Linköping kentinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan hakarete tepki göstererek, “İran, Kur’an-ı Kerim’in İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında ifade özgürlüğü bahanesiyle Danimarkalı ırkçı ve aşırılık yanlısı bir unsur tarafından yakılmasını şiddetle kınıyor.” demişti.

News Code 1901662
https://tr.mehrnews.com/news/1901662/

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