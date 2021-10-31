İran'dan İsveç Dışişleri Bakanı'nın ölçüsüz sözlerine tepki

İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garipabadi, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı'nın İran'daki insan hakları durumuyla ilgili tweetine tepki gösterdi.

Garipabadi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin dikkatini BM insan hakları özel raportörü ve birkaç bağımsız uzmanın, 'İsveç'in ABD yaptırımlarına aşırı derecede eşlik etmesi, İran halkının sağllık hakkına zarar vermiştir' başlıklı 19 Ekim bildirisine çekmek istiyorum."

Garibabadi attığı tweetin devamında söz konusu bildirinin bir bölümünden alıntı yaparak, şöyle yazdı:

"İsveçli bir pansuman üreticisinin, kelebek hastalarının kullanımı için İran'a pansuman göndermeyi durdurma kararı, ABD yaptırımlarına aşırı boyun eğmenin; İranlı hastaların haklarından yararlanması, özellikle sağlık hakları, ruhsal ve fiziksel acılardan korunmaları ve insanlık dışı tutum ve yaşam haklarına nasıl etki yaptığını gösteriyor."