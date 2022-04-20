Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘İsrail’ tepkisi

Türk medyasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a grup toplantısında sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında “Kudüs’te ve Filistin’in diğer bölgelerindeki zulme asla rıza göstermeyiz. İsrail’le siyasi ekonomik ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır” demişti.

'Sende hep başka başka'

Erdoğan’ın ifadelerinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Bilmez miyiz! Sende hep başka başka” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: “’İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır’ demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.”