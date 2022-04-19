Erdoğan'dan Filistin açıklaması

AKP MYK toplantısı dünTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun aktardığına göre, toplantıda Siyoniat Rejim Başkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, “Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çerçevede bir görüşme olacak. Şimdiye kadarki görüşmelerimizde de söylemiştik. İsrail, bu normalleşme sürecinde gerçekten Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorsa o zaman Türkiye’nin kırmızı çizgilerine dikkat etmek durumunda. Bunu ‘bir kez daha Herzog’a ileteceğim” dedi.