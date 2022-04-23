  1. Türkiye
23 Nis 2022 19:22

Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi.

'İnsani yardım vurgusu'

TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1901747
https://tr.mehrnews.com/news/1901747/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler