İran ve Irak arasındaki derin ilişkileri hiçbir faktör bozamaz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında Tahran’da bulunan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Irak’ın uzun geçmişe dayalı ilişkilerine değinerek, “İran ve Irak, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için ciddi bir iradeye sahiptir ve iki ülke arasındaki derin ve dostane ilişkileri hiçbir faktör bozamaz; Biz birbirimizin zor zamanlarında arkadaşıyız” dedi.

İran ve Irak meclisleri arasındaki ilişkileri olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Irak meclisi, komşu ve bölge ülkeleri ile parlamenter işbirliğini geliştirme yeri olabilir. İran bu konuda Irak meclisine herhangi bir yardımı esirgemeyecek” ifadesini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm Irak halkının İran’la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ayrıca Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Irak Meclis Başkanı bugün parlamento bir heyetin eşliğinde Tahran'a geldi.

Muhammed el-Halbusi ilaveten bugün İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmişti.