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29 Nis 2022 15:02

Viyana görüşmelerinde teknik meseleler sona erdi

Viyana görüşmelerinde teknik meseleler sona erdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana görüşmeleri hakkında, “Görüşmelerdeki teknik meseleler bitmiş. Ancak ABD tarafından ertelenen siyasi meseleler kalmıştır” dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran’daki “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşleri sırasında Mehr Haber Ajansı’nın muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünya Kudüs Günü İslam dünyasının uyanış günüdür. Bugün, milletlerin egemenliğinin ve İsrail'in yıkımının günüdür” dedi.

İslami, “Böyle bir gün gelecek ve İsrail’in yıkımını göreceğiz” ifadesini kullandı.

İslami Viyana görüşmeleri hakkında, “Görüşmelerdeki teknik meseleler bitmiş. Ancak ABD tarafından ertelenen siyasi meseleler kalmıştır” diye kaydetti. 
 

News Code 1901872
https://tr.mehrnews.com/news/1901872/

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