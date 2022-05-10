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10 May 2022 09:32

Batı Şeria'da çıkan çatışmalarda 8 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da çıkan çatışmalarda 8 Filistinli yaralandı

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çıkan olaylar sırasında 8 Filistinliyi yaraladı.

Siyonist Rejim ordusu korumasındaki Yahudi yerleşimciler, otobüsle baskın düzenledikleri Nablus kentindeki Yusuf türbesine yöneldi.

Türbe yakınlarındaki Amman Caddesi'ni kapatmak isteyen Filistinliler, Siyonist Rejime ordusuna ait araçları, molotofkokteyli ve taş atarak durdurmak istedi. Siyonist Rejim güçleri de gerçek ve plastik mermilerle Filistinlilere ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril, çıkan oylarda 8 Filistinlinin Siyonist Rejim güçleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek ve plastik mermilerle yaralandığını, 13 Filistinlinin de kullanılan yoğun gaz bombalarından etkilendiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1902045
https://tr.mehrnews.com/news/1902045/

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