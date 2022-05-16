İran ve Ermenistan'dan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru hamlesi

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Ermenistan Bölgesel idare ve Altyapı Bakanı ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ve Ermenistan'ın bölgedeki stratejik konumuna dikkat çekerek, "İki ülke arasında yeni bir koridorun inşası, lojistik ticaretin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Şu anda İran TIR'larının geçişi için Ermenistan'daki koridor hatlarında bazı sorunlar olduğunu anlatan Kasımi, "Bu yolu genişletmek ve standartlaştırmak için İran şirketlerini kullanmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kasımi, "Yolların genişletilmesiyle birlikte iki ülke arasındaki transit hacmi artacaktır" diye kaydetti.

Kasımi ayrıca, "Ermenistan'ın ihtiyaç duyduğu malları Şehit Recai limanından demiryolu üzerinden Culfa'ya oradan da Ermenistan'a ulaştırabiliriz" ifadelerinde bulundu.