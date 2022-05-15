  1. Türkiye
15 May 2022 17:07

Vanlı turizmciler İran'ı gezdi

Vanlı turizmciler İran'ı gezdi

Van’da TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu organizasyonunda bir araya gelen turizmciler, İran’a 4 günlük info düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yüürtme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, “İran’ın Meşkin ve Erdebil şehirlerine 36 kişilik bir heyetle dört günlük bir program gerçekleştirdik." dedi.

Özgökçe, "Bilmediğimiz bir destinasyon, tanımadığımız bir coğrafyaydı. Ziyaretimizde çok verimli toplantılar yaptık. İki ülke arasında turizm hareketliliği sağlayacağından eminim. Ben bu anlamda infomuza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, ziyaretimizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayank: Wan Haber

News Code 1902184
https://tr.mehrnews.com/news/1902184/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler