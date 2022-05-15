Vanlı turizmciler İran'ı gezdi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yüürtme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, “İran’ın Meşkin ve Erdebil şehirlerine 36 kişilik bir heyetle dört günlük bir program gerçekleştirdik." dedi.

Özgökçe, "Bilmediğimiz bir destinasyon, tanımadığımız bir coğrafyaydı. Ziyaretimizde çok verimli toplantılar yaptık. İki ülke arasında turizm hareketliliği sağlayacağından eminim. Ben bu anlamda infomuza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, ziyaretimizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayank: Wan Haber