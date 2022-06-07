Rusya’dan 61 ABD'li yetkiliye yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm’ün bulunduğu diplomat, siyasi, iş adamı ve medya mensuplarından oluşan 61 ABD vatandaşını yaptırım listesine alarak ülkesiye girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, “ABD’nin, Rus siyasi figürlere ve Rus iş dünyası temsilcilerine sürekli genişletilen yaptırımlarına karşı önde gelen savunma ve askeri şirketlerin temsilciler, medya platformları, derecelendirme kuruluşları, uçak ve gemi inşa şirketlerinin yöneticilerinden oluşan 61 kişi dahil edildi” denildi.

Kaynak: İLKHA