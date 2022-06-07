Rusya o şehri de ele geçirdi

Haber Global'e göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 104. gününe girdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savaştaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Lugansk’ta bulunan Severodonetsk kentinin meskun mahallerinin tamamıyla ele geçirildiğini açıkladı.
Rusya anakarasıyla Kırım arasında karayolu koridorunun açıldığını duyuran Şoygu, Rusya güçlerinin denetimindeki Mariupol’de limanının mayınlardan tamamıyla temizlendiğini ve ilk yük gemilerinin Mariupol limanına demirlediklerini belirtti.
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