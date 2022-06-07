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7 Haz 2022 16:30

Rusya o şehri de ele geçirdi

Rusya o şehri de ele geçirdi

Severodonetsk şehrindeki tüm yerleşim alanlarının ele geçirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya anakarasıyla Kırım arasında karayolu koridorunun açıldığını duyurdu.

Haber Global'e göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 104. gününe girdi. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savaştaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Lugansk’ta bulunan Severodonetsk kentinin meskun mahallerinin tamamıyla ele geçirildiğini açıkladı. 

Rusya anakarasıyla Kırım arasında karayolu koridorunun açıldığını duyuran Şoygu, Rusya güçlerinin denetimindeki Mariupol’de limanının mayınlardan tamamıyla temizlendiğini ve ilk yük gemilerinin Mariupol limanına demirlediklerini belirtti.

News Code 1902689
https://tr.mehrnews.com/news/1902689/

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