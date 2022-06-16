Meşru haklarımızdan geri adım atmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda yaptığı açıklamda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başakanı'nın tutumunun profesyonelce olmadığını ve UAEA'da çıkarılan kararın siyasi olduğunu belirterek bu kararın yapıcı olmadığını ifade etti.

Emir Abdullahiyan, "İran, meşru haklarından ve baskıcı yaptırımların kaldırılmasının gerçekleşmesinden bir adım bile geri adım atmayacaktır. ABD'nin gerçekçi olması durumunda, Dışişleri Bakanlığı İran'ın onurlu halkına yönelik yaptırımları kaldırmak için diplomatik yola bağlı kalmaya devam edecek ve bunun için elinden geleni yapacaktır" diye kaydetti.