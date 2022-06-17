Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türkiye'ye geliyor

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Selman'ın bu tarihte Türkiye'yi ziyaret edeceğini doğruladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret ve Veliaht Prens ile görüşmesinin ardından, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.
Muhammed bin Selman'ın ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
Ziyaret sırasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini belirten üst düzey Türk yetkili, Veliaht Prens'in "Ankara'yı ziyaret edebileceğini" ziyaret programının ise bu hafta sonu açıklanacağını söyledi.
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